Gabriel Paulista'dan ayrılık sinyali

Haber Merkezi

Son olarak Türkiye Kupası çeyrek finalinde evinde Göztepe'ye 3-1'lik skorla yenilen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Uzun süreli sakatlığını atlatan ve geçtiğimiz günlerde sahalara geri dönen Gabriel Paulista, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Tecrübeli isim, Beşiktaş'tan ayrılabileceği sinyalini verdi.

"BENİM HAYALİM BU"

34 yaşındaki savunma oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

Herkes hayalimin Brezilya'ya dönmek ve Corinthians için oynamak olduğunu biliyor. Benim hayalim bu.

"O DA HER ZAMAN BENİMLE BİRLİKTE"

Corinthians'ın kendisi için bir aile meselesi olduğunu da söyleyen Paulista, şu sözleri sarf etti:

Bir aile meselesi de var. Corinthians taraftarı olan kardeşim sayesinde onları destekledim. O, başka bir dünyaya gitti ve sonunda vefat etti. O da her zaman benimle birlikte. Futbolcu olmayı denedi ama başaramadı. Bu yüzden her zaman onun hayalini gerçekleştirdiğimi söylüyorum.

"HAYALİM ORASI"

Paulista, başka bir Brezilya takımına da kapıyı kapatmadı. Deneyimli savunma oyuncusu, şunları dedi:

Hiçbir kulübe kapıları kapatmayacağım ama benim hayalim Corinthians. Kim bilir belki bir gün Brezilya'ya döner ve Corinthians formasını giyerim.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ta bu sezon 19 maçta süre bulan Gabriel Paulista, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusunun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.