Gabriel Paulista'dan Göztepe mağlubiyeti yorumu: Utanç verici

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Beşiktaş, Süper Lig’in 13’üncü haftasında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Göztepe’ye 4-2 mağlup oldu.

Beşiktaş'ın başarılı stoperi Gabriel Paulista, bu mağlubiyetin ardından açıklamalar yaptı.

"UTANÇ VERİCİ, KABUL EDİLEMEZ"

Gabriel Paulista yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Taraftarımızdan özür dilemek zorundayız. Utanç verici! Utanç verici diyebilirim. Beşiktaş gibi büyük bir takımın, kendi sahasındaki son 2 maçta 7 gol yemesi utanç verici. Bu kabul edilemez.

"BİRLİKTE OLMALIYIZ"

Tecrübeli stoper ayrıca, şu sözleri sarf etti: