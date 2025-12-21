Gabriel Sara, bu sezonki 2. golünü kaydetti!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa’yı konuk etti ve rakibini 3-0'lık skorla yendi.

Sarı-kırmızılıların ikinci golünü Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara kaydetti.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Müsabakanın 82. dakikasında Yunus Akgün’ün pasında ceza yayında topla buluşan Sara, rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu.

İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon 2. gol sevincini yaşadı. Brezilyalı futbolcu daha önce Göztepe karşısında rakip fileleri havalandırmıştı.

73'TE OYUNA GİRDİ

Maça yedek başlayan Gabriel Sara, 73. dakikada İlkay Gündoğan’ın yerine dahil oldu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Gabriel Sara, Kasımpaşa maçının ardından konuştu ve galibiyeti değerlendirdi.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Çok iyi lider olmak, sürekli önde olmak... Sürekli 3 puanlar almak da özgüvenimizi tazeliyor. Çok mutluyuz." dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ ODAKLANMIŞ OLMAK"

Sonradan oyuna dahil olmasını ve golünü anlatan Gabriel Sara, "Çok önemli odaklanmış olmak. Kulübede olduğum için mutlu değilim tabii ki ama takım katkı vermiş olmak beni çok mutlu etti. Kaleci antrenörümüz Can'a ve Yunus'a da çok teşekkür ederim." diye konuştu.

"KENDİĞİMİZE ODAKLANACAĞIZ"

Gabriel Sara, şampiyonluk yarışı için, "Kendimize odaklanacağız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Tüm maçlarımızı kazanırsak şampiyon olacağız." diye konuştu.