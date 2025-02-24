Gabriel Sara: Derbi, Dünya Kupası finali olarak değerlendiriliyor

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Fenerbahçe derbisi öncesi ülkesinin basınına açıklamalar yaptı.
Sara, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Türkiye'de Dünya Kupası finali gibi görüldüğünü belirtti.
"BREZİLYALILAR İÇİN BİLE ŞAŞIRTICI BİR DURUM"
Türkiye'deki Galatasaray-Fenerbahçe rekabetini "gerçeküstü" sözcüğüyle niteleyen Gabriel Sara, şunları dedi:
Futbol kültürü güçlü olan ve buna alışmış olan biz Brezilyalılar için bile şaşırtıcı bir durum.
"DÜNYA KUPASI FİNALİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR"
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Türkiye'de Dünya Kupası finali gibi görüldüğünü dile getiren Sara, şu ifadeleri kullandı:
Son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı oynanan bu derbi ülkede adeta Dünya Kupası finali olarak değerlendiriliyor.
"TEDBİRİ ELDEN BIRAKAMAYIZ"
Globo'ya konuşan Brezilyalı futbolcu, sözlerini şöyle noktaladı:
Puan tablosunda küçük bir avantajımız var ama tedbiri elden bırakamayız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu fırsatı değerlendireceğiz.
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