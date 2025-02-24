Gabriel Sara: Derbi, Dünya Kupası finali olarak değerlendiriliyor

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Fenerbahçe derbisi öncesi ülkesinin basınına açıklamalar yaptı.

Sara, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Türkiye'de Dünya Kupası finali gibi görüldüğünü belirtti.

"BREZİLYALILAR İÇİN BİLE ŞAŞIRTICI BİR DURUM"

Türkiye'deki Galatasaray-Fenerbahçe rekabetini "gerçeküstü" sözcüğüyle niteleyen Gabriel Sara, şunları dedi:

Futbol kültürü güçlü olan ve buna alışmış olan biz Brezilyalılar için bile şaşırtıcı bir durum.