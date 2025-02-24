Gabriel Sara: Derbi, Dünya Kupası finali olarak değerlendiriliyor
Haber Merkezi

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Fenerbahçe derbisi öncesi ülkesinin basınına açıklamalar yaptı.

Sara, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Türkiye'de Dünya Kupası finali gibi görüldüğünü belirtti.

"BREZİLYALILAR İÇİN BİLE ŞAŞIRTICI BİR DURUM"

Türkiye'deki Galatasaray-Fenerbahçe rekabetini "gerçeküstü" sözcüğüyle niteleyen Gabriel Sara, şunları dedi:

Futbol kültürü güçlü olan ve buna alışmış olan biz Brezilyalılar için bile şaşırtıcı bir durum.

"DÜNYA KUPASI FİNALİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR"

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Türkiye'de Dünya Kupası finali gibi görüldüğünü dile getiren Sara, şu ifadeleri kullandı:

Son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı oynanan bu derbi ülkede adeta Dünya Kupası finali olarak değerlendiriliyor.

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKAMAYIZ"

Globo'ya konuşan Brezilyalı futbolcu, sözlerini şöyle noktaladı:

Puan tablosunda küçük bir avantajımız var ama tedbiri elden bırakamayız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu fırsatı değerlendireceğiz.

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor