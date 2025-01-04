Gabriel Sara: Her yıl saçlarımı değiştiriyorum

Süper Lig’in 18’inci haftasında Galatasaray sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Göztepe'yi yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖNCELİK OLAN TAKIM DİYORUM"

Mücadeleyi değerlendiren yıldız orta saha oyuncusu, şunları dedi:

Kendimle ilgili şeylere çok fazla takmıyorum. Öncelik olan takım diyorum.

"HER YIL OCAK AYINDA SAÇLARIMI DEĞİŞTİRİYORUM"

Yeni saç stiliyle ilgili konuşan Sara, şu ifadeleri kullandı:

Her yıl Ocak ayında saçlarımı değiştiriyorum. İyi bir başlangıç oldu. Maç sonu üçlü çektirmiştim ama uzun süredir yapmadığım için biraz üstüne çalışmam gerekiyor.