Gabriel Sara: Her yıl saçlarımı değiştiriyorum

Haber Merkezi
Süper Lig’in 18’inci haftasında Galatasaray sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup etti.
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Göztepe'yi yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"ÖNCELİK OLAN TAKIM DİYORUM"
Mücadeleyi değerlendiren yıldız orta saha oyuncusu, şunları dedi:
Kendimle ilgili şeylere çok fazla takmıyorum. Öncelik olan takım diyorum.
"HER YIL OCAK AYINDA SAÇLARIMI DEĞİŞTİRİYORUM"
Yeni saç stiliyle ilgili konuşan Sara, şu ifadeleri kullandı:
Her yıl Ocak ayında saçlarımı değiştiriyorum. İyi bir başlangıç oldu. Maç sonu üçlü çektirmiştim ama uzun süredir yapmadığım için biraz üstüne çalışmam gerekiyor.
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