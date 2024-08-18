Gabriel Sara, Young Boys maçında yok Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, eşinin doğumu nedeniyle Young Boys ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında forma giyemeyecek.

Haber Merkezi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys’a konuk olacak. Galatasaray‘ın ilk maçı 21 Ağustos Çarşamba günü oynayacak.

Maç öncesi temsilcimiz adına önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray’da, Young Boys ile İsviçre’de oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Gabriel Sara büyük olasılıkla sahada olamayacak.

Eşi hamile olan Sara, transfer görüşmeleri sırasında doğum tarihi ile ilgili sarı-kırmızılı kulübe iletmişti.

İNGİLTERE'YE GİDECEK

Kız çocuk babası olmaya hazırlanan Brezilyalı orta saha, bu hafta İngiltere’ye giderek doğum yapacak eşinin yanında olacağı öğrenildi.