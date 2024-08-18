Gabriel Sara, Young Boys maçında yok

Haber Merkezi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys’a konuk olacak. Galatasaray‘ın ilk maçı 21 Ağustos Çarşamba günü oynayacak.
Maç öncesi temsilcimiz adına önemli bir gelişme yaşandı.
Galatasaray’da, Young Boys ile İsviçre’de oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Gabriel Sara büyük olasılıkla sahada olamayacak.
Eşi hamile olan Sara, transfer görüşmeleri sırasında doğum tarihi ile ilgili sarı-kırmızılı kulübe iletmişti.
İNGİLTERE'YE GİDECEK
Kız çocuk babası olmaya hazırlanan Brezilyalı orta saha, bu hafta İngiltere’ye giderek doğum yapacak eşinin yanında olacağı öğrenildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış