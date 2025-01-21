Gabriel Sara'da korkulan oldu

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Galatasaray, son iki lig maçında Gabriel Sara'nın yokluğunu hissediyor. Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e karşı oynanan maçta sakatlanan Brezilyalı yıldız, Başakşehir ve Hatayspor karşılaşmalarını kaçırdı.

Teknik direktör Okan Buruk, Sara’nın durumu hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, oyuncunun durumunun netleşmediğini belirtti. Buruk, "Şu anda son idman için Yener Hoca'yla konuşacağız. Net bir şey yok. Yarın kadroda olup olmayacağıyla ilgili bir toplantı yapacağız." ifadelerini kullanarak belirsizliğe dikkat çekti.

DİNAMO KİEV MAÇINDA OYNATMAMA KARARI

Milliyet'in haberine göre; Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanacak kritik karşılaşmada Sara’nın riske edilmesi düşünülmüyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı yıldızı Süper Lig'deki Konyaspor maçına yetiştirmeyi hedefliyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maçta görev alan Gabriel Sara, 2 gol ve 7 asistlik katkı sağlayarak takımın önemli isimlerinden biri oldu.