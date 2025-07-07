Gabriel Sara'dan Fenerbahçe itirafı!

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, ESPN Brezilya'ya açıklamalar yaptı.

Sara; kariyeri, Galatasaray’a transferi, milli takım hayali ve birçok konuda samimi itiraflarda bulundu.

"GELİŞTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Türkiye'de daha ofansif pozisyonda oynadığını aktaran 26 yaşındaki isim, şunları dedi:

Avrupa'da defansif oyunumun çok geliştiğini düşünüyorum. Burada biraz daha ofansif bir pozisyonda oynuyorum. İngiltere'de ise biraz daha geriye çekilip orta saha oyuncusu gibi oynadım. Defansif olarak çok geliştiğimi düşünüyorum. Fiziksel olarak da biraz daha kas kütlesi kazandım. Yani fiziksel oyunumun çok geliştiğini söyleyebilirim ama psikolojik oyunumun da çok geliştiğini düşünüyorum.

"AİLEMİN YENİ BİR HAYAT UMUDUYDUM"

Brezilyalı futbolcu, sözlerine şöyle devam etti:

Sanırım Brezilya'daki futbolcuların yüzde 95'i gibi ben de ailemin yeni bir hayat umuduydum. Yani kafamda şu düşünce vardı "Haydi bunu başarmalıyım! İkinci, üçüncü lige kiralanacak bir oyuncu olmak istemiyorum. İşler yolunda gitmiyor, anlıyor musun?"

"İLK BAŞTA TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTEMİYORDUM"

İlk başta Türkiye'ye gelmek istemediğini belirten Gabriel Sara, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray beni transfer etmek için en çok çaba gösteren takımdı. Premier Lig'den de bazı teklifler aldım ama bence hiçbiri Galatasaray'ın gösterdiği ilgiyi göstermedi. İlk başta Türkiye'ye gitmek istemiyordum. Bunu hep söylüyorum çünkü eşim hamileydi, doğum zamanı çok yakındı. Bu yüzden çok büyük bir değişiklik olacaktı ama Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nde oynama fırsatı daha ağır bastı. Premier Lig'de oynama fırsatım olmasaydı onun kadar iyi bir ligde oynamak isterdim. Büyük kulüplerin olduğu rekabetçi bir ligde farklı şeyler deneyimlemek isterdim. Sanırım bu yüzden Galatasaray'ı seçtim ve dürüst olmak gerekirse bu harika bir seçimdi.

"KENDİMİ GİZLEMEK ZORUNDA KALDIĞIM ANLAR OLDU"

İstanbul sokaklarında kılık değiştirdiğini söyleyen Sara, şunları dedi:

Futbolcu olduğum için sokakta insanlar bana bedava şeyler verdi. Kendimi gizlemek zorunda kaldığım anlar oldu çünkü tarihi bir şehirdeyiz. Ben turistik yerleri, bazı şeyleri görmeyi seviyorum ama eşimle öyle gidemeyiz. Sonra bir an geldi ki şapka, gözlük takmak zorunda kaldım.

"EN ÖNEMLİSİ BREZİLYA MİLLİ TAKIMI"

Brezilya Milli Takımı hedefinden de bahseden Gabriel Sara, şu şekilde konuştu:

En önemlisi Brezilya Milli Takımı. O kadar ki Galatasaray'a transferim Brezilya Milli Takımı'nı düşünerek oldu. Sanırım sahada attığım her adımda sarı Brezilya formasını hayal ediyorum.

Bir gün Brezilya'ya döneceğini ifade eden Gabriel Sara, bu takımın Sao Paulo olacağını belirtti.

"ALEX'İN HER ZAMAN BÜYÜK BİR HAYRANIYDIM"

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'ya da değinen Gabriel Sara, şu ifadeleri kullandı:

Alex'in her zaman büyük bir hayranıydım ve biz onlara karşı oynadık. O Antalya'da çalışıyordu. Soyunma odasında selamlaştık ve ben maça odaklanmıştım, ta ki onu görene kadar ve onu gördüğümde kalbim küt küt attı. Onu selamladım, ne diyeceğimi bilemedim çünkü o diğer tarafın temsilcisi. O an midemde bir ürperti hissettim. Dostum bu Alex! Sonra Instagram'da birbirimizi takip ettik. Hatta bana mesaj bile attı, biraz sohbet ettik. Sanırım şimdi biraz daha sakinim ama o an gerçeküstüydü.

"HER ZAMAN HAYRANI OLDUĞUM BİR ADAM VARDI, O DA ZIDANE'DI"

Zinedine Zidane'a olan hayranlığını dile getiren Brezilyalı futbolcu, şunları dedi:

Her zaman hayranı olduğum bir adam vardı, o da Zidane'dı. Saha içindeki davranışları, topu iki ayağıyla her iki tarafa da sürmesi... İnanılmaz bir zarafet, topu kontrolü gerçeküstüydü, top asla ayağından kaçmazdı. Yani onu izlemeyi seviyordum. Zarif ve izlemesi keyifli bir futbolcu söylemek gerekirse Zidane olurdu.

FENERBAHÇE CEVABI

Gabriel Sara son olarak "Karşılaştığın en sinir bozucu taraftar grubu hangisi?" sorusuna "Fenerbahçe" yanıtını verdi.