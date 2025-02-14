Gabriel Sara'yı sakatlık vurdu

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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Gabriel Sara, sarı-kırmızılı kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yapmıştı.

8 Aralık'ta (Kupadaki Başakşehir maçı sonrası) diz iç bağlarında gerilme tespit edilen Sara, sakatlığı nedeniyle 4 maçta takımını yalnız bırakmış ve 17 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Galatasaray'ın ligde Konyaspor ile oynadığı maçta sonradan oyuna dahil olarak formasına kavuşan Sara, sakatlığından sonra ise skor katkısı veremedi.

25 MAÇTA 2 GOL 7 ASİST

Konyaspor maçının ardından ligde Gaziantep FK ve Adana Demirspor (Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası yarıda kaldı) ile Avrupa'da Ajax ve AZ Alkmaar karşılaşmalarında skor katkısı sağlayamadı.

Galatasaray'da bu sezon toplamda 30 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.