Galatasaray 10 kişi kalan Kayserispor ile berabere kaldı

Galatasaray 10 kişi kalan Kayserispor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Sarı-kırmızılıların golü penaltıdan Diagne ile gelirken Kayseri'nin golü Campanharo'dan geldi.

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Özellikle ilk yarıda oldukça net fırsatlar yakalayan, Kayserispor kalecisi Lung'a 7 kez takılan Galatasaray ikinci yarıda rakibinin 10 kişi kalmasının ardından penaltıdan öne geçti ama skoru koruyamadı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.





GOLLER DIAGNE VE CAMPANHARO'DAN

Galatasaray'ın golünü 63. dakikada penaltıdan Mbaye Diagne kaydetti. Kayserispor'un golü 71. dakikada Gustavo Campanharo'dan geldi. Konuk ekipte penaltıya sebep olan Muğdat Çelik 62. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Bu beraberliğin ardından Galatasaray puanını 17'ye yükseltti. Yeni teknik direktörü Samet Aybaba ile ilk maçına çıkan Kayserispor da 7 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Rizespor'a konuk olacak. Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.



