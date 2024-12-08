Galatasaray 10 kişi kaldı! Metehan Baltacı, kırmızı kart gördü

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Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

GALATASARAY, 10 KİŞİ KALDI

Maçın 12. dakikasında Rey Manaj'ın topu kurtarmak isterken Metehan'ın elle müdahale etmesi gerekçesiyle hakem Turgut Doman sarı kartına başvurdu.

Daha sonra VAR hakemi Alper Çetin'in uyarısıyla pozisyonu VAR'da inceleyen Doman, Metehan'ın son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kartına başvurdu ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

Sivassporlu oyuncular pozisyonun içeride olduğu gerekçesiyle penaltı itirazlarında bulundu ancak hakem kırmızı kart kararında kaldı.

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİLİ

Öte yandan sosyal medyada Galatasaraylı futbolseverler, Metehan'ın elinden önce Rey Manaj'ın topu eliyle kontrol ettiğini ve kırmızı kart kararının haksız olduğu görüşünde birleşti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)