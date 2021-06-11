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    Galatasaray 2 oyuncuyu birden açıkladı

    Galatasaray 2 oyuncuyu birden açıkladı

    Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp yeni transferlerin maliyetlerini de duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2021 - 19:00
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 19:12
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    Galatasaray transfer sezonunu açtı...

    Sarı-kırmızılı kulüp 2 oyuncuyla birden anlaştığını kamuoyuna duyurdu.

    Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'yı kadrosuna katan Galatasaray, oyuncuların maliyetlerini de açıkladı.

    ALPASLAN ÖZTÜRK KAP'A BİLDİRİLDİ

    Her iki oyuncuyla da 3'er yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklama şu şekilde:

    "Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

    2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

    2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti

    2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti"

    Galatasaray 2 oyuncuyu birden açıkladı VİDEO

    AYTAÇ KARA DA AÇIKLANDI

    "Profesyonel Futbolcu Aytaç Kara ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

    2021-2022 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

    2022-2023 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

    2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti"

    Galatasaray 2 oyuncuyu birden açıkladı #1

    Galatasaray 2 oyuncuyu birden açıkladı #2

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