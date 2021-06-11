Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp yeni transferlerin maliyetlerini de duyurdu.

Galatasaray transfer sezonunu açtı...

Sarı-kırmızılı kulüp 2 oyuncuyla birden anlaştığını kamuoyuna duyurdu.

Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'yı kadrosuna katan Galatasaray, oyuncuların maliyetlerini de açıkladı.

ALPASLAN ÖZTÜRK KAP'A BİLDİRİLDİ

Her iki oyuncuyla da 3'er yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti"

Galatasaray 2 oyuncuyu birden açıkladı VİDEO

AYTAÇ KARA DA AÇIKLANDI

"Profesyonel Futbolcu Aytaç Kara ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti"