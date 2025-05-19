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Galatasaray 25. kez şampiyon! İşte Devler Ligi’nde muhtemel rakipler

Galatasaray 25. kez şampiyon! İşte Devler Ligi’nde muhtemel rakipler Süper Lig’de Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek 2024/25 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri ise belli oldu.