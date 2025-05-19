Galatasaray 25. kez şampiyon! İşte Devler Ligi’nde muhtemel rakipler

Süper Lig 2024/25 sezonunun 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
GALATASARAY’DAN TARİHİ ZAFER: 25. ŞAMPİYONLUK
Sarı-kırmızılı ekip, bu zaferle birlikte tarihindeki 25. lig şampiyonluğuna ulaştı.
Avrupa arenasında da önemli bir avantaj yakalayan Galatasaray, 2025/26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme oynamadan doğrudan lig aşamasından katılacak.
UEFA ülke puanı sıralamasına göre sarı-kırmızılıların kura çekimine 4. torbadan girmesi bekleniyor.
YENİ FORMATA GÖRE EŞLEŞMELER
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon başlayan yeni formata göre Galatasaray, bulunduğu torbadan 2 takımla lig aşamasında karşılaşacak.
Okan Buruk'un ekibi, diğer 3 torbadan da ikişer takımla eşleşecek ve lig aşamasındaki rakipleri belli olacak.
Devler Ligi'ne gelecek sezon direkt katılacak Galatasaray'ın rakipleri 28 Ağustos'taki kura çekiminin ardından belli olacak.
MUHTEMEL RAKİPLER
Galatasaray'ın bugün itibariyle Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şöyle:
1- Real Madrid
2- Bayern Münih
3- Liverpool
4- PSG
5- Inter
6- Barcelona
7- Atletico Madird
8- Atalanta
9-Eintracht Frankfurt
10- PSV
11- Ajax
12- Napoli
13- Sporting
14-Olympiakos
15-Marsilya
16- Slavia Prag
17- Bayer Leverkusen
18- Athletic Bilbao
19- Arsenal
20- Monaco
21- Dortmund
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