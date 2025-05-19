Galatasaray 25. kez şampiyon! İşte Devler Ligi’nde muhtemel rakipler
Haber Merkezi

Süper Lig 2024/25 sezonunun 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

GALATASARAY’DAN TARİHİ ZAFER: 25. ŞAMPİYONLUK

Sarı-kırmızılı ekip, bu zaferle birlikte tarihindeki 25. lig şampiyonluğuna ulaştı.

Avrupa arenasında da önemli bir avantaj yakalayan Galatasaray, 2025/26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme oynamadan doğrudan lig aşamasından katılacak.

UEFA ülke puanı sıralamasına göre sarı-kırmızılıların kura çekimine 4. torbadan girmesi bekleniyor.

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YENİ FORMATA GÖRE EŞLEŞMELER

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon başlayan yeni formata göre Galatasaray, bulunduğu torbadan 2 takımla lig aşamasında karşılaşacak.

Okan Buruk'un ekibi, diğer 3 torbadan da ikişer takımla eşleşecek ve lig aşamasındaki rakipleri belli olacak.

Devler Ligi'ne gelecek sezon direkt katılacak Galatasaray'ın rakipleri 28 Ağustos'taki kura çekiminin ardından belli olacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray'ın bugün itibariyle Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şöyle:

1- Real Madrid

2- Bayern Münih

3- Liverpool

4- PSG

5- Inter

6- Barcelona

7- Atletico Madird

8- Atalanta

9-Eintracht Frankfurt

10- PSV

11- Ajax

12- Napoli

13- Sporting

14-Olympiakos

15-Marsilya

16- Slavia Prag

17- Bayer Leverkusen

18- Athletic Bilbao

19- Arsenal

20- Monaco

21- Dortmund

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Fatih Yıldırım
Yazar