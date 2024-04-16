Galatasaray, 27'nci kez direğe takıldı

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Galatasaray'ın bu sezonki direk kabusu bitmiyor.
Sarı-kırmızılı futbolcular, Süper Lig'de 27. kez topu direğe nişanladı.
Maçın 41. dakikasında ceza sahası içinde sağ çaprazda pozisyon alan Dries Mertens, sağ ayağının dışıyla kaleye şut denedi. Ancak, şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Bu şutla birlikte, Galatasaraylı futbolcuların bu sezon ligde direğe takılan topların sayısı 27'ye ulaştı.
Galatasaray ve Mertens zirvede
Galatasaray, ligde en fazla direğe takılan takım konumunda bulunuyor.
Dries Mertens ise bu sezon ligdeki performansıyla Galatasaraylı futbolcular arasında en fazla direğe çarpan isim olarak öne çıkıyor, kendisi toplamda 6 kez direğe takıldı.
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