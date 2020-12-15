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    Galatasaray 6 haftadır kaybetmiyor

    Son olarak Süper Lig'de Alanyaspor'a karşı 2-1 mağlup olan Galatasaray, o günden beri yenilgi yüzü görmüyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2020 - 14:35
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    Galatasaray 6 haftadır kaybetmiyor

    Deplasmanda Erzurum, Sivas ve Rize'yi yenen, evinde de Ankaragücü ile Hatay'ı mağlup edip Kayseri ile berabere kalan Sarı-Kırmızılı ekip, yenilmezlik serisine kupada da bir galibiyet ekleyerek, yoluna her iki kulvarda da devam etmeyi hedefliyor.

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    Galatasaray'ın haftalık yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek. Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp ofisinde gerçekleşecek buluşmada ana gündem maddeleri transfer çalışmaları ile Aralık ayındaki geciken sporcu ve personel ödemeleri olacak.

    Galatasaray 6 haftadır kaybetmiyor #1

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