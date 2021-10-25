Galatasaray 6 maçtır Beşiktaş'ı evinde yenemiyor

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray, Beşiktaş'ı yeni stadında henüz yenemedi.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı ağırladı. Siyah-beyazlılar, maçı 2-1 kazanarak puanını 20'ye yükseltti.

Maçta Beşiktaş'ın 2 golünü Larin, Galatasaray'ın golünü ise Cicaldau attı.

GALATASARAY YENİ STATTA GALİBİYET ALAMADI

Maçın ardından ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı deplasmanda oynadığı son 6 maçta da mağlup etmeyi başaramadı.

Bu istatistikle Beşiktaş, yeni stadında Galatasaray'a hiç mağlup olmamış oldu.

Beşiktaş'ın yeni stadında oynanan maçlar ise şöyle: