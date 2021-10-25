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- Galatasaray 6 maçtır Beşiktaş'ı evinde yenemiyor
Galatasaray 6 maçtır Beşiktaş'ı evinde yenemiyor
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray, Beşiktaş'ı yeni stadında henüz yenemedi.
- Haber Merkezi
- 25.10.2021 - 22:40
- Güncelleme : 25.10.2021 - 22:46
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı ağırladı. Siyah-beyazlılar, maçı 2-1 kazanarak puanını 20'ye yükseltti.
Maçta Beşiktaş'ın 2 golünü Larin, Galatasaray'ın golünü ise Cicaldau attı.
GALATASARAY YENİ STATTA GALİBİYET ALAMADI
Maçın ardından ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı deplasmanda oynadığı son 6 maçta da mağlup etmeyi başaramadı.
Bu istatistikle Beşiktaş, yeni stadında Galatasaray'a hiç mağlup olmamış oldu.
Beşiktaş'ın yeni stadında oynanan maçlar ise şöyle:
- 24.09.2016 Beşiktaş 2-2 Galatasaray
- 02.12.2017 Beşiktaş 3-0 Galatasaray
- 02.12.2018 Beşiktaş 1-0 Galatasaray
- 27.10.2019 Beşiktaş 1-0 Galatasaray
- 17.01.2021 Beşiktaş 2-0 Galatasaray
- 25.10.2021 Beşiktaş 2-1 Galatasaray