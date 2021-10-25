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    Galatasaray 6 maçtır Beşiktaş'ı evinde yenemiyor

    Galatasaray 6 maçtır Beşiktaş'ı evinde yenemiyor

    Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray, Beşiktaş'ı yeni stadında henüz yenemedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 22:40
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 22:46
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    Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı ağırladı. Siyah-beyazlılar, maçı 2-1 kazanarak puanını 20'ye yükseltti.

    Maçta Beşiktaş'ın 2 golünü Larin, Galatasaray'ın golünü ise Cicaldau attı.

    Galatasaray 6 maçtır Beşiktaş ı evinde yenemiyor #1

    GALATASARAY YENİ STATTA GALİBİYET ALAMADI

    Maçın ardından ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı deplasmanda oynadığı son 6 maçta da mağlup etmeyi başaramadı.

    Bu istatistikle Beşiktaş, yeni stadında Galatasaray'a hiç mağlup olmamış oldu.

    Beşiktaş'ın yeni stadında oynanan maçlar ise şöyle:

    • 24.09.2016 Beşiktaş 2-2 Galatasaray
    • 02.12.2017 Beşiktaş 3-0 Galatasaray
    • 02.12.2018 Beşiktaş 1-0 Galatasaray
    • 27.10.2019 Beşiktaş 1-0 Galatasaray
    • 17.01.2021 Beşiktaş 2-0 Galatasaray
    • 25.10.2021 Beşiktaş 2-1 Galatasaray

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