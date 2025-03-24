Galatasaray, 6 Şubat deprem felaketinin ardından bölgeye desteğini sürdürüyor

AA & Ensonhaber

Galatasaray Kulübü, "6 Şubat" deprem felaketinin ardından "Birlikte 1905" programı kapsamında bölgeye desteğine devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Yönetim Kurulu Üyeleri, Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri ile Futbol A Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk, Kahramanmaraş'ta iftar organizasyonuna katıldı.

ÖZBEK VE BURUK KATILDI

Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, şehirde çarşı turu ile başlayan etkinlikte Galatasaray Kulübü ve Nef Vakfı AFAD Yaşam Alanı'na ziyarette bulundu.

Yaşam Alanı'nda depremzede vatandaşların konteyner evlerini ziyaret eden sarı-kırmızılı kafile, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem ile görüştü.

"BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYDUK"

Vali Mükerrem Ünlüer, Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, kulüp televizyonunun sosyal medya hesabına açıklama yaptı.

Vali Ünlüer, şu ifadeleri kullandı:

Galatasarayımız biliyorsunuz bizim gururumuz. Avrupa'da bize kupa getiren takımımız. Kahramanmaraş'ta da özel olarak bir sevgisi var zaten gençlerimizden de görüyorsunuz. Başkanımızı ve teknik direktörümüzü burada aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyduk.

"ONLARLA BERABER OLDUĞUMUZU HİSSETMELERİNİ İSTİYORUM"

Başkan Özbek ise depremin üzerinden iki sene geçtiğini hatırlatarak, şu şekilde konuştu:

Bütün depremden zarar gören bölgedeki vilayetlerimizin hepsine gittik. Maraş'ta bu yerleşkeyi yaptık. Gönül ister ki buradaki depremzede vatandaşlarımız bu konteynerlardan çıkıp evlerine inşallah kavuşsunlar. Allah devletimize zeval vermesin. Büyük bir çaba harcıyor bir an evvel bu insanları konteyner kentten kurtarmak için. Biz de elimizden geldiği kadar buradaki insanlara gelip dokunmak istiyoruz. Sadece uzaktan yardım etmek değil de yanlarına gelerek, hatırlarını sorarak, ihtiyaçları nedir onları tespit ederek onlarla beraber olduğumuzu hissetmelerini istiyorum.

"MANEVİ OLARAK BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"

Teknik direktör Okan Buruk da şu değerlendirmede bulundu: