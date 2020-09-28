Galatasaray, 6 yıldır sahasında Fenerbahçe'yi yenemiyor

Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında en son Ekim 2014'te yenen Galatasaray, daha sonra oynanan 6 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Süper Lig'de günlerdir beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, başladığı gibi bitti.

0-0 sona eren mücadele sonrası taraflar puanları paylaşırken, karşılaşmanın ardından ilginç bir istatistik gündeme geldi.

Geçtiğimiz sezon ezeli rakibini Kadıköy'de 3-1 yenerek 20 yıllık hasrete son veren sarı-kırmızılılar, bu kez başka bir olumsuz seriye imza atmaya başladı.

EN SON 2014'TE YENMİŞTİ

Sarı-lacivertlileri son olarak Ekim 2014'te Sneijder'in golleriyle 2-1 yenen Cimbom, o tarihten bu yana ligde oynanan 6 derbiyi de kazanamadı.

Söz konusu karşılaşmaların 1'ini Fenerbahçe kazanırken, kalan 5 maç ise berabere sonuçlandı.

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Galatasaray 0-1 Fenerbahçe

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Galatasaray 2-2 Fenerbahçe

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe







