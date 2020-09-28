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- Galatasaray, 6 yıldır sahasında Fenerbahçe'yi yenemiyor
Galatasaray, 6 yıldır sahasında Fenerbahçe'yi yenemiyor
- Haber Merkezi
- 28.09.2020 - 10:18
Süper Lig'de günlerdir beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, başladığı gibi bitti.
0-0 sona eren mücadele sonrası taraflar puanları paylaşırken, karşılaşmanın ardından ilginç bir istatistik gündeme geldi.
Geçtiğimiz sezon ezeli rakibini Kadıköy'de 3-1 yenerek 20 yıllık hasrete son veren sarı-kırmızılılar, bu kez başka bir olumsuz seriye imza atmaya başladı.
EN SON 2014'TE YENMİŞTİ
Sarı-lacivertlileri son olarak Ekim 2014'te Sneijder'in golleriyle 2-1 yenen Cimbom, o tarihten bu yana ligde oynanan 6 derbiyi de kazanamadı.
Söz konusu karşılaşmaların 1'ini Fenerbahçe kazanırken, kalan 5 maç ise berabere sonuçlandı.
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Galatasaray 0-1 Fenerbahçe
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe