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    Galatasaray, 6 yıldır sahasında Fenerbahçe'yi yenemiyor

    Galatasaray, 6 yıldır sahasında Fenerbahçe'yi yenemiyor

    Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında en son Ekim 2014'te yenen Galatasaray, daha sonra oynanan 6 maçta galibiyet yüzü göremedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 10:18
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    Süper Lig'de günlerdir beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, başladığı gibi bitti.

    0-0 sona eren mücadele sonrası taraflar puanları paylaşırken, karşılaşmanın ardından ilginç bir istatistik gündeme geldi.

    Geçtiğimiz sezon ezeli rakibini Kadıköy'de 3-1 yenerek 20 yıllık hasrete son veren sarı-kırmızılılar, bu kez başka bir olumsuz seriye imza atmaya başladı.

    Galatasaray, 6 yıldır sahasında Fenerbahçe yi yenemiyor #1

    EN SON 2014'TE YENMİŞTİ

    Sarı-lacivertlileri son olarak Ekim 2014'te Sneijder'in golleriyle 2-1 yenen Cimbom, o tarihten bu yana ligde oynanan 6 derbiyi de kazanamadı.

    Söz konusu karşılaşmaların 1'ini Fenerbahçe kazanırken, kalan 5 maç ise berabere sonuçlandı.

    Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
    Galatasaray 0-1 Fenerbahçe
    Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
    Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
    Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
    Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

    Galatasaray, 6 yıldır sahasında Fenerbahçe yi yenemiyor #2


     

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