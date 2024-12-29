Galatasaray'dan 8-1'lik Fenerbahçe galibiyeti yorumu: 1 golü neden yediniz diye soruyorlar

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Galatasaray, U17 Elit A Ligi 19. Hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan derbiyi sarı-kırmızılı takım 8-1 kazandı.

Galatasaray'ın U17 oyuncusu Furkan Koçak, bu müsabakanın ardından GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAYLI OLMAK ÇOK ZOR"

"Fenerbahçe U17 takımını 8-1 mağlup ettiniz. Böyle bir skor bekliyor muydun?" sorusunu yanıtlayan Koçak, şunları dedi:

Aslında bizim için de biraz farklı oldu. Galatasaray'da her şey mümkün oluyor. Biz sahada her zaman en iyi mücadelemizi veriyoruz. Bu yüzden gayet normal bir skor. Galatasaraylı olmak çok zor. Skor 8-1 bitti ama yorumlarda 'O 1 golü neden yediniz?' diye soruyorlar.

"KARAKTER OLARAK OLABİLİR EVET"

"Çok yakışıklısın, Kenan Yıldız'a çok benziyorsun? Benzer görüyor musun kendini?" sorusunu yanıtlayan genç oyuncu, şu ifadeleri kullandı: