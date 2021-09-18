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    Galatasaray, 9 maçtır kaybetmiyor

    Galatasaray, 9 maçtır kaybetmiyor

    Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, çıktığı son 9 müsabakada mağlup olmadı.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 10:46
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    Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

    Galatasaray'ın geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberliği, Akdeniz temsilcisinin ise ikişer galibiyet ve yenilgisine karşılık 6 puanla bulunuyor.

    Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

    Sakatlıkları süren Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, yarınki müsabakada sahadaki yerini alamayacak.

    Galatasaray, 9 maçtır kaybetmiyor #1

    SON 9 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

    Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

    Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti.

    Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

    Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

    Galatasaray, 9 maçtır kaybetmiyor #2

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