Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın golünü Victor Osimhen'e yazdı

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Rizespor karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan kritik müsabakada Galatasaray, rakibini 5-0'lık skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, önce dakikalar 3'ü gösterdiğinde Davinson Sanchez'in golüyle 1-0 öne geçti.
ABDÜLKERİM GOLÜ ATTI
Galatasaray, daha sonra 25. dakikada farkı 2'ye çıkartan golü buldu.
Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşun ardından Gabriel Sara sağ iç kulvarsan sol ayağıyla ortayı yaptı, ceza sahası içi hafif sol çaprazında topa yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunun ardından Abdülkerim Bardakcı'nın sol ayağıyla dokunduğu top yakın köşeden ağlara gitti.
GALATASARAY, GOLÜ OSIMHEN'E YAZDI
Golün Abdülkerim'e veya Osimhen'e mi ait olduğu tartışılırken Galatasaray'ın resmi hesabı çarpıcı bir paylaşıma imza attı.
Sarı-kırmızılılar, golün Nijeryalı futbolcuya ait olduğuna dair bir gönderi yayınladı.
"GOL ANONSU REVİZE"
Maçın ardından ise Galatasaray, resmi hesabı yeni bir paylaşıma daha imza attı.
Sarı-kırmızılılar, "Gol anonsu revize" notunu paylaşarak golün Abdülkerim'e ait olduğunu ifade etti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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