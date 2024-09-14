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Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın golünü Victor Osimhen'e yazdı

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın golünü Victor Osimhen'e yazdı Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Rizespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılıların ikinci golünü kimin attığı ise tartışma yarattı. Galatasaray'ın resmi hesabı ise Abdülkerim Bardakcı'nın ağları bulmasını Victor Osimhen'e yazdı.