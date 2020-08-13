Galatasaray Abdussamed Karnuçu ile sözleşme uzattı

Sarı Kırmızılı ekip Abdussamed Karnuçu'nun sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Galatasaray Spor Kulübü, genç futbolcu Abdussamed Karnuçu ile sözleşmesini 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzattığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray ile sözleşmesini uzatan 20 yaşındaki futbolcu Abdussamed Karnuçu, sosyal medya hesabından bununla ilgili paylaşım yaptı.

"ÇOK ÇALIŞACAĞIMIN SÖZÜNÜ VERİYORUM"

7 yıl önce kapasından içeri girdiği Galatasaray ile sözleşmesini 3 yıl uzattığı belirten genç futbolcu, "Başta Fatih Terim hocam olmak üzere beni destekleyen büyük Galatasaray camiasına teşekkürlerimi sunuyor ve çok çalışacağımın sözünü veriyorum" dedi.







