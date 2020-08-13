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    Galatasaray Abdussamed Karnuçu ile sözleşme uzattı

    Sarı Kırmızılı ekip Abdussamed Karnuçu'nun sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 05:40
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    Galatasaray Abdussamed Karnuçu ile sözleşme uzattı

    Galatasaray Spor Kulübü, genç futbolcu Abdussamed Karnuçu ile sözleşmesini 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzattığını KAP'a bildirdi.

    Galatasaray ile sözleşmesini uzatan 20 yaşındaki futbolcu Abdussamed Karnuçu, sosyal medya hesabından bununla ilgili paylaşım yaptı.

    Galatasaray Abdussamed Karnuçu ile sözleşme uzattı #1

    "ÇOK ÇALIŞACAĞIMIN SÖZÜNÜ VERİYORUM"

    7 yıl önce kapasından içeri girdiği Galatasaray ile sözleşmesini 3 yıl uzattığı belirten genç futbolcu, "Başta Fatih Terim hocam olmak üzere beni destekleyen büyük Galatasaray camiasına teşekkürlerimi sunuyor ve çok çalışacağımın sözünü veriyorum" dedi.

    Galatasaray Abdussamed Karnuçu ile sözleşme uzattı #2


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