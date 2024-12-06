Galatasaray, Acun Ilıcalı'yı mahkemeye veriyor

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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'yı mahkemeye vereceğini belirtti.

İbrahim Hatipoğlu yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Aslında ben bu konuyla ilgili çok fazla yorum yapmak istemediğimi, bu diyaloğu kapattığımı 7 Kasım'da iletmiştim. Çok kısa şunu söylemek istiyorum. Kişisel verilerin ihlali söz konusu. Bir yayın sırasında iki kişi arasındaki bir mesajın, başka birine gösterilmesi yasal olarak uygun bir davranış değil. Bu konuda yasal haklarımı kullanacağımı belirtmek istiyorum.

"CAMİADAN ÖZÜR DİLİYORUM"

İbrahim Hatipoğlu, şunları dedi:

Tottenham maçından sonra bu konuyla ilgili açıklama yapmıştım. Milli arada yapmak üzere görüştüğümüzü, hakem isimleri üzerinde konuştuğumuzu, bazı hakem isimler üzerinde anlaştığımızı söylemiştim ama gerisini henüz tamamlayamamıştık. O gün o yazışmaları gösterdiği gazeteciden, bunların dışında görüp görmediğini açıklamasını rica ediyorum. Bütün aramızdaki diyalog bundan ibaretti. Eksik kalan bir şey var; bu mevzuyu bir daha konuşmamak üzere kapatmak istiyorum. Yanlış kişiyle diyaloğa girdiğimi söylemiştim. Camiadan özür dilerim. O mesajların sonunda benim bir cevapsız aramamı da görmüş olmaları lazım. Kendisi o sosyal medya paylaşımını yaptıktan hemen sonra kendisini aradım.

"GERİ DÖNMESİNİ BEKLEDİM, OLMADI"

Acun Ilıcalı'yı aradığını ancak ulaşamadığını söyleyen Hatipoğlu, şu açıklamayı yaptı: