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- Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanından eli boş döndü
Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanından eli boş döndü
Süper Lig'in 18'inci haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray, Yunus Akgün'ün golleriyle sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
- Haber Merkezi
- 21.12.2021 - 21:59
- Güncelleme : 21.12.2021 - 22:02
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Adana Demirspor 2-0'lık skorla kazandı.
GOLLER, GALATASARAY'IN KİRALIK OYUNCUSUNDAN GELDİ
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 53 ve 58. dakikalarda Galatasaray'dan kiralık olan Yunus Akgün attı.
İstanbul takımlarına karşı 29 maç sonra Süper Lig'de kazanan Adana Demirspor, puanını 29'a yükseltti.
GALİBİYET HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI
Süper Lig'deki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Galatasaray, 24 puanda kaldı. Adana Demirspor, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak.
Galatasaray ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.