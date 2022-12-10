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Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman,saat kaçta? Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman,saat kaçta? Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Antalya kampında olan iki takımın karşılaşması heyecanla takip ediliyor. Peki Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?