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- Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman,saat kaçta? Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman,saat kaçta? Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
- 10.12.2022 - 11:56
Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Galatasaray Adana Demirspor maçı bugün oynanacak. Dünya Kupası arasında liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen takıımlar bu süreci kamp dönemi ile geçirmeye devam ediyorlar. Peki Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?
İlgiyle takip edilen Galatasaray Adana Demirspor maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray-Adana Demirspor hazırlık maçı D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan canlı şekilde yayınlanacak.
Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosunda bulunan isimler
Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjø, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Enes Emre Büyük