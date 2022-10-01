Petrol
85.56
-1.86%
Euro
18.1363
-0.12%
Dolar
18.5017
-0.02%
Altın
987.97
0.00%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
361.244
-1.99%
BTXN Coin
11.29
-0.08%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C
    Galatasaray, Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı

    Galatasaray, Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı

    Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı.
    • 01.10.2022 - 22:04
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 22:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

    Yeni Adana Stadı'nda oynanan ve hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçta kazanan çıkmadı iki takım sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

    Etkili pozisyonları değerlendiremediler

    Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da etkili pozisyonlara girsede golü bulamadı. İlk yarının kalan kısmında gol çıkmayınca iki takım da soyunma odasına eşitlikle gitti.

    Galatasaray, Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı #1

    Galatasaray, Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı #2

    Adana Demirspor 10 kişi kaldı

    İlk sarı kartını 43. dakikada gören Benjamin Stambouli, 64. dakikada Juan Mata'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

    Galatasaray, Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı #3

    İki takımda maçtan 1'er puanla ayrıldı

    Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca iki takım da sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı ve 1'er puanın sahibi oldu.

    Galatasaray, Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı #4

    Galatasaray, 9. haftayı BAY geçecek

    Alınan bu sonucun ardından Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray 17 puana yükseldi. Adana Demirspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Galatasaray ise haftayı BAY geçecek.

    Galatasaray, Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı #5

    Galatasaray, Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı #6


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Hindistan’da bir adamın midesinden 63 kaşık çıkartıldı
    Dünya

    Hindistan’da bir adamın midesinden 63 kaşık çıkartıldı

    AB ve ABD'den Rusya'ya ilk tepki
    Dünya

    AB ve ABD'den Rusya'ya ilk tepki

    Görüş Bildir