Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 37. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Ligde bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray, 37. hafta maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Küme düşme hattına kadar gelen ardından 13. sıraya çıkan Galatasaray'da kalmanın hesaplarını yapan Torrent'in bu maçı mutlak kazanması ve puan atlaması gerekiyor.

İki takımın taraftarları ise Galatasaray - Adana Demirspor maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Öte yandan Galatasaray - Adana Demirspor maçı biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığı da merak ediliyor.

Peki Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçı bilet fiyatları...

Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı, 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak.

Hakem Sarper Barış Saka'nın yöneteceği zorlu mücadele, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bilet fiyatları

Galatasaray - Adana Demirspor maçının biletleri 10 Mayıs 2022 Salı günü saat 14.00’te passo.com.tr adresinden satışa sunuldu.