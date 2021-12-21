Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor.

Bu kapsamda Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen sarı-kırmızılı takım, 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. 24 puan toplayan Galatasaray, haftaya 11. sırada girdi.

Adana Demirspor ise 7 galibiyet ve beşer beraberlik ile yenilgi gördü. 26 puan elde eden mavi-lacivertli takım, 18. hafta öncesinde 7. sırada bulunuyor.

Bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, Galatasaray - Adana Demirspor maçının tarih, saat ve kanal bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki Galatasaray -Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS - Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri...

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı, 21 Aralık 2021 Salı günü saat 20.00'de başlayacak ve BeIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak bu zorlu maçı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

MUHTEMEL 11’LER

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan, Bjarnason, Yunus, Vargas, Balotelli

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Mohamed