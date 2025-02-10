Galatasaray - Adana Demirspor maçında penaltı kararı doğru mu

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Adana Demirspor, Galatasaray'ın 1-0 üstün götürdüğü maçın 30'uncu dakikasında sahadan çekildi.

Müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Volkan Ahmet Narinç üstlendi. VAR’da Jakob Alexander Sundberg, AVAR’da ise Murat Tuğberk Curbay görev aldı.

Galatasaray - Adana Demirspor mücadelesinin tartışmalı penaltı kararını eski hakemler canlı yayında yorumladı. Yayıncı kuruluş beIN Sports’un hakem programı beIN Trio’da Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşmasındaki tartışmalı penaltı kararı hakkındaki yorumlar şu şekilde:

"ÇOK NET ALDATMA GÖRÜYORUM"

Bülent Yıldırım: Bazı kararlar vardır, sübjektiftir. Türkiye ikiye bölünür, 'burada müdahale yeterliydi, yetersizdi' dersiniz. Bu, izahı mümkün olmayacak kadar açık bir hata. Semih top için ayağını yere koydu, ekstra olarak genişletmedi. Mertens topu kurtardıktan sonra, ayağının burnunun ucunu sürtecek, gelecek ve takacak. Hakemi aldatacak. Hakem buna penaltı çaldı. VAR incelemesi, kontrol yapıldığı esnada siz hakemin kararın yanlış olduğunu ispat edebilecek bir kanıtla ortaya çıkabiliyorsanız ve bu pozisyon aldatma ise hakemi monitöre davet edersiniz. Bu penaltının iptali, Mertens'in sarı kartla cezalandırılması gerekir. Hakem de VAR da sınıfta kalmış benim için. Çok net bir aldatma görüyorum ben.

Bahattin Duran: Ülkemizde, yurt dışında hakemlere sorsak yüzde kaç çıkar buna 'penaltı değil' diyenlerin oranı?

Bülent Yıldırım: Tamamına yakını.

Bahattin Duran: Ben de öyle diyorum.

Bülent Yıldırım: Belki Oğuzhan Çakır oy kullanır, 'penaltı' diye.

"MERTENS GİTTİ, AYAĞINI ONA VURDU"

Bahattin Duran: Bu kadar açık, benim için bir aldatma bu. Mertens götürüyor ayağını. Semih ayağını yere koydu, Mertens gitti bileğini büktü ve ayağını ona vurdu. Benim için de net bir aldatma bir kere bu. Burada Adana Demirspor'un endirekt serbest vuruşla başlaması lazım. Mertens de sarı kart görmeli. Burada temaslı bir aldatma, öyle bir şey değil. Tamamen Galatasaraylı oyuncu penaltıyı almak için ayağını götürüyor, vuruyor ve hakemi de aldatıyor. Bu hakemi aldatmaya yönelik harekete çok güzel bir örnek. Burada VAR'ın da mutlaka müdahil olması gerekiyor. Onun için sordum. Yüzde kaç oranında buna 'penaltı değil' denir diye. Oğuzhan Çakır'ı bu sezon en çok eleştirdiğimiz konu şuydu; ceza sahası içinde karar vermiyor. Verirse yanlış çıkıyor ama genelde VAR'a kararı bırakıyor.

"VAR'I İKİNCİ PLANA KOYDU"

Deniz Çoban: Bir şeyi atlamayalım, bir FIFA hakemi önü bu kadar açıkken, bu açıdan pozisyonu takip ediyorken böyle bir kararı vermemesini beklerim. Tartışmasız, her şey önünde. Bütün şartlar oluşmuş, önü kapalı değil, uzak değil. 'Bu pozisyonu nereden izlemek istiyorsun' deseler, Oğuzhan Çakır 'şuraları boşaltın, önüm açılsın' der. Bütün koşullar oluşmuşken bu kararı vermesi hakem açısından kabul edilemez. UEFA'da da, seminerlerde de, artık eğitim paketinde de VAR'ı ikinci plana koydu UEFA. Bunu değerlendirirken VAR üzerinden olayı tartışmıyor. Biz problemlerimizi VAR üzerinden çözmeye baktığımız sürece bunları tartışmaya devam ederiz.

Bülent Yıldırım: Teşhislerimiz ve seçimlerimiz yanlış olduğu sürece hastalık giderek tedavisi mümkün olmaz bir aşamaya geliyor.

Deniz Çoban: Sahada hakemdir esas olan, kararı o verdiği sürece hiçbir tartışmaya mahal kalmaz. Hakem sahada vermedi, VAR'a kaldı. Orası daha vahim. VAR çağırdığında, 'hocam size oyuncunun ayağının yerinde olduğunu ve aralarında mesafe varken teması olmadığını göstereceğim' diyecek.