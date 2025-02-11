Galatasaray - Adana Demirspor maçının faturası! PFDK sevkleri açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarında yoğun bir hafta yaşanıyor.

Bugün maç planlama ekibi 25, 26 ve 27'nci haftanın programları üzerinde çalışırken Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın tarihi de belli olmuştu.

TFF'de toplantılar hafta boyunca devam edecek.

Çarşamba günü güncel konular ve ülke futbolunun gündemini değerlendirmek için yönetim kurulu üyeleri, Riva'da bir araya gelecek.

PFDK TOPLANTISI PERŞEMBE GÜNÜ

23. haftada oynanan ama tamamlanamayan Galatasaray - Adana Demirspor maçıyla ilgili karar ise perşembe günü açıklanacak.

PFDK toplantısı Perşembe günü yapıldıktan sonra Galatasaray 3-0 hükmen galip sayılacak ve 3 puan eklenecek. Ayrıca talimatlar gereği Adana Demirspor'un 3 puanı silinecek.

PFDK'YA SEVK EDİLDİLER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray mücadelesinde başlamış müsabakayı terk etmeleri gerekçesiyle Adana Demirspor'un PFDK'ye gönderildiği belirtildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disipline yollandığı aktarıldı.

DİĞER SEVKLER

Beşiktaş ve Kayserispor'un çirkin ve kötü tezahürat, Alanyaspor'un ise saha olayları sebebiyle kurula sevk edildiği kaydedildi.

Konyaspor, çirkin ve kötü tezahürat ile futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle sevk edilirken, kulüp başkanı Ömer Korkmaz'ın futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği ifade edildi.

Ayrıca Konyaspor futbolcusu Emmanuel Boateng'in kural dışı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Sivasspor, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle sevk edilirken, Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın da sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle tedbirli olarak disipline yollandığı belirtildi.