Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
İHA

Galatasaray, Süper Lig’in 34. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Hazırlıklar yarın tamamlanacak

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 5’e 5 oyun ve orta-şut çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.30’da yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)