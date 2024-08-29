Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İHA
Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI
Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK
Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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