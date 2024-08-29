Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
İHA

Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)