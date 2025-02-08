Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

DHA
Galatasaray, Süper Lig’in 23’üncü haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
GALATASARAY, ADANA DEMİRSPOR'U AĞIRLAYACAK
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in 23’üncü haftasında yarın saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Adana Demirspor’u konuk edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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