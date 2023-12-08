Galatasaray - Adana Demirspor - CANLI SKOR Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray kendi evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

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1' Maç başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Ali Sami Yen'de yapılan haftanın açılış müsabakası, saat 20.00'de başladı. Maçın hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapıyor.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Adana Demirspor: Magomedaliev, Svensson, Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, N'Diaye, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang