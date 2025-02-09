Galatasaray - Adana Demirspor maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Danimarkalı hakem Jakob Alexander Sundberg oturacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Cuesta, Davinson, Kaan, Jelert, Sallai, Sara, Mertens, Ahmed, Osimhen, Morata
Adana Demirspor: Deniz, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, Alioui, İzzet, Maestro, Tayfun, Barasi, Aymbetov
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