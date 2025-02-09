Galatasaray - Adana Demirspor maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Danimarkalı hakem Jakob Alexander Sundberg oturacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Cuesta, Davinson, Kaan, Jelert, Sallai, Sara, Mertens, Ahmed, Osimhen, Morata

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, Alioui, İzzet, Maestro, Tayfun, Barasi, Aymbetov

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Emre Çalışkan
Editor