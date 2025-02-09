Galatasaray - Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Ligde 21 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 18 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 57 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Sıkıntılı bir sezon geçiren mavi-lacivertli takım ise 21 müsabakada ikişer galibiyet ve beraberlik elde edebildi. 17 karşılaşmada yenilen 3 puanı silinen Adana temsilcisi, 5 puanla son basamakta yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan müsabakayı Galatasaray 5-1 kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Metehan, Jelert, Berkan, Sara, Sallai, Mertens, Morata, Osimhen

Adana Demirspor: Deniz, Arda Okan, Semih, Burhan, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Ali Yavuz, Yusuf, Alioui, Aymbetov