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    Galatasaray, Adana Demirspor'u 3 golle mağlup etti

    Galatasaray, Adana Demirspor'u 3 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
    • 16.05.2022 - 21:55
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 21:56
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    Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. 20:00'de başlayan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetti.

    Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar ilk dakikalarda rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de 8. dakikada golü kalesinde gördü. Bu dakikada sahneye çıkan Yunus Akgün topu ağlara gönderdi ve Adana ekibini 1-0 öne geçirdi.

    Sarı-kırmızılılar 30. dakikada Bafetimbi Gomis'in penaltı golüyle durumu 1-1'e getirdi.

    İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki takımda devre arasına 1-1'lik beraberlikle gittti.

    Galatasaray, Adana Demirspor u 3 golle mağlup etti #1

    Galatasaray geriden gelip kazandı

    İkinci yarıya da baskılı başlayan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretirken 54. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 2-1 öne geçti.

    63. dakikada yeniden sahneye çıkan Bafetimbi Gomis, Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topu ağlara gönderdi ve durumu 3-1'e getirdi.

    68. dakikada Mario Balotelli serbest vuruştan harika bir gol kaydetti ve skoru 3-2 yaptı.

    Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray kendi evinde Adana Demirspor'u mağlup ederek 3 puanın sahini oldu.

    Bu skorla sarı-kırmızılılar, puanını 51'e yükselterek 10. sırada yer aldı.

    Galatasaray, Adana Demirspor u 3 golle mağlup etti #2

    Galatasaray, Adana Demirspor u 3 golle mağlup etti #3

    Galatasaray, Adana Demirspor u 3 golle mağlup etti #4

    Galatasaray, Adana Demirspor u 3 golle mağlup etti #5

    Galatasaray, Adana Demirspor u 3 golle mağlup etti #6


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