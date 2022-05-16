Galatasaray, Adana Demirspor'u 3 golle mağlup etti

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. 20:00'de başlayan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetti.

Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar ilk dakikalarda rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de 8. dakikada golü kalesinde gördü. Bu dakikada sahneye çıkan Yunus Akgün topu ağlara gönderdi ve Adana ekibini 1-0 öne geçirdi.

Sarı-kırmızılılar 30. dakikada Bafetimbi Gomis'in penaltı golüyle durumu 1-1'e getirdi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki takımda devre arasına 1-1'lik beraberlikle gittti.

Galatasaray geriden gelip kazandı

İkinci yarıya da baskılı başlayan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretirken 54. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 2-1 öne geçti.

63. dakikada yeniden sahneye çıkan Bafetimbi Gomis, Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topu ağlara gönderdi ve durumu 3-1'e getirdi.

68. dakikada Mario Balotelli serbest vuruştan harika bir gol kaydetti ve skoru 3-2 yaptı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray kendi evinde Adana Demirspor'u mağlup ederek 3 puanın sahini oldu.

Bu skorla sarı-kırmızılılar, puanını 51'e yükselterek 10. sırada yer aldı.