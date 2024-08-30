Galatasaray, Adana'ya geldi

İHA
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşma için Adana'ya geldi.
Uçakla İstanbul'dan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na inen sarı-kırmızı kafileyi taraftarlar karşıladı.
TARAFTARLAR, TAKIMI KARŞILADI
Taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Galatasaray kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.
MAÇ CUMARTESİ AKŞAMI OYNANACAK
Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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