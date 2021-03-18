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    Galatasaray Adası ile ilgili karar çıktı

    Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası işletmecisi için açtığı davayı kazandı. Mahkeme, işletmecinin tahliyesine karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2021 - 15:20
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 16:31
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    Galatasaray Adası ile ilgili karar çıktı

    Sarı-kırmızılılar, Galatasaray Adası davasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

    Kulüp, Galatasaray Adası işletmecisi için açtığı davayı kazandıklarını duyurdu.

    Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine Yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 (bugün) tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun."

    Galatasaray Adası ile ilgili karar çıktı #1

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