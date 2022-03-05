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    Galatasaray Adası yeniden sarı kırmızılı kulübe verildi

    Yargıtay'ın kararı sonucunda Galatasaray Adası'nın hukuki ve fiili olarak teslim alındığı açıklandı.
    • AA
    • 05.03.2022 - 04:38
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    Galatasaray Adası yeniden sarı kırmızılı kulübe verildi

    Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray Adası’nın yeniden üyelerimizin hizmetine açılması için gerekli çalışmalar en kısa zamanda başlatılacaktır. Uzun ve yoğun çalışmalar sonucunda elde edilen bu hukuk zaferinin camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    DAVANIN GEÇMİŞİ

    İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 49. Hukuk Dairesi, 'Su Ada'  ve 'Galatasaray Adası' olarak bilinen Kuruçeşme Adası'na ilişkin yerel mahkemenin verdiği kararı inceledi. Davalı Mels Turizm Otelcilik Restoran Eğlence Hizmetleri Sanayi ve Tic. Lmtd. Şirketi'nin istinaf başvurusunu değerlendiren Daire, davalı şirketin istinaf başvurusunda tebligatın usulüne uygun yapılmadığını ve bu nedenle davalının borcunun olmadığını öne sürdüğünü hatırlattı.

    GALATASARAY, ADANIN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

    Davacı Galatasaray Spor Kulübü'nün ise söz konusu şirketin adanın kirasını ödemeyerek icra takibi başlattığı, haciz ile tahliye talep ettiği ve Mels Turizm'in yasal süre içerisinde ödeme emrine itiraz etmediği hatırlatıldı.

    Galatasaray Adası yeniden sarı kırmızılı kulübe verildi #1

    KİRACININ ÖDEMESİNİ İSPAT EDEMEDİĞİ BELİRTİLDİ

    Daire, kira sözleşmesini ispat etme külfetinin kira verene ve kira bedelinin ödendiği ya da tahliye edildiğinin ispatının kiracıya ait olduğu gibi hususları dikkate alarak, kararında "Davalının dava konusu kirayı tamamen ödediğini ispat edemediği anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray Adası yeniden sarı kırmızılı kulübe verildi #2

    KİRACI ŞİRKETİN İTİRAZI, ESASTAN REDDEDİLDİ

    Yerel mahkemenin kararını maddi olay ve hukuka uygunluk bakımından incelemeye alan Daire, istinaf aşamasında duruşma yapılmasına gerek olmadığına kanaat getirdi. Kararın dayandığı kanıtlara, yasal gerektirici nedenlere göre karar verilmiş olduğunu değerlendiren Daire, yerel mahkemenin kararının usul ve esas yönünden uygun olduğunu belirtti.

    Daire, bu gerekçeyle Davalı Mels Turizm Otelcilik'in istinaf başvurusunu esastan reddetti.

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