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    Galatasaray Agustin Urzi'yi istiyor

    Galatasaray Agustin Urzi'yi istiyor

    Ocak ayı için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Onyekuru'nun alternatifi de bulundu. Sarı-kırmızılılar Arjantin Superliga'nın yükselen değeri Agustin Urzi'yi kiralamak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 16:07
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    Galatasaray'da ocak ayı transfer döneminden önce çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yaz transfer dönemini iyi geçiremeyen sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim'in raporu doğrultusunda girişimler şimdiden başladı.

    Monaco'da forma giyen Galatasaraylı eski futbolcu Henry Onyekuru'yu tekrar kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar transferin gerçekleşmemesi halinde ise b planını hazırladı.

    Agustin Urzi'nin şık hareketleri - İZLE

    HIZLI VE POTANSİYELLİ

    Fatih Terim'in özellikle istediği isimlerden biri olan Agustin Urzi, Arjantin Superliga'da geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giyme başarısı gösterdi. Genç yaşı ve potansiyeli nedeniyle Galatasaray gözlemcilerinin de önerdiği bir isim olan 20 yaşındaki futbolcunun hızı ve çalım yeteneğiyle Onyekuru'yu aratmayacağı da belirtiliyor.

    Menajerinin de ilgiyi doğruladığı Urzi için takımı Banfield ile temasa geçecek olan yönetimin 9 milyon euro bonservis istenilen futbolcunun transferini kiralık olarak bitirmek için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

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    Galatasaray Agustin Urzi yi istiyor #3

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