Galatasaray, Ajax maçının hazırlıklarına başladı
İHA

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.

Antrenman çift kale maçla sona erdi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Galatasaray 28 Ocak Salı günü saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor