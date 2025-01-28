Galatasaray, Ajax maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA & Ensonhaber
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 30 Ocak Perşembe günü Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK
Daha sonra iki gruba ayrılarak 8'e 2 çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, taktik idmanla antrenmanı noktaladı.
Galatasaray, yarın öğle saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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