Galatasaray, Al Hilal'i FIFA'ya şikayet etti

2 sene önce Bafetimbi Gomis'i Al Hilal'e satan Galatasaray, ödenmesi gereken son taksidi (2 milyon euro) ödemediği gerekçesiyle Suudi Arabistan kulübünü FIFA'ya şikayet etti.

2018 yılında Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e 6 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Bafetimbi Gomis'in bilindiği üzere son taksiti henüz ödenmemişti.

GALATASARAY, AL HILAL'İ FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Al Hilal'in, Fransız golcünün son taksiti olan 2 milyon euroyu ödemediği ve bu nedenle Galatasaray'ın Suudi ekibini FIFA'ya şikayet ettiğini yazdı.

Ayrıca, Gomis'in henüz alacaklarını alamadığı ve bu nedenle Fransız golcünün de takımını FIFA'ya şikaye etmeye hazırlandığı belirtildi.

10 GÜN SÜRE VERİLMİŞTİ

Bilindiği üzere Suudi Arabistan ekibi ödemesi gereken 2 milyon euroluk son taksiti geciktirmiş ve sarı-kırmızılı takım ödenmesi için Al Hilal'e 10 gün süre vermişti.

77 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Öte yandan Al Hilal ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 35 yaşındaki oyuncu, forma giydiği 83 maçta 67 gol ve 10 asist kaydetti.