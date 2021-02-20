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Galatasaray, Alanya'dan 3 puanla döndü
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u Emre Kılınç'ın attığı golle 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
- Haber Merkezi
- 20.02.2021 - 21:00
- Güncelleme : 20.02.2021 - 21:04
Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.
TEK GOL EMRE KILINÇ'TAN
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 18. dakikada Emre Kılınç kaydetti.
Karşılaşmanın 23. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Onyekuru, girdiği ikili mücadele sonrasında Alanyaspor ceza sahasında yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar penaltı beklerken, hakem Zorbay Küçük devam kararı verdi.
GALİBİYET SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI
Galibiyet serisini 7 maça çıkaran Galatasaray, puanını 54'e yükseltti ve liderlik koltuğunu korudu. Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.
Galatasaray, gelecek hafta sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Aytemiz Alanyaspor ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.