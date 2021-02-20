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    Galatasaray, Alanya'dan 3 puanla döndü

    Galatasaray, Alanya'dan 3 puanla döndü

    Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u Emre Kılınç'ın attığı golle 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2021 - 21:00
    • Güncelleme : 20.02.2021 - 21:04
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    Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

    TEK GOL EMRE KILINÇ'TAN

    Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 18. dakikada Emre Kılınç kaydetti.

    Karşılaşmanın 23. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Onyekuru, girdiği ikili mücadele sonrasında Alanyaspor ceza sahasında yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar penaltı beklerken, hakem Zorbay Küçük devam kararı verdi.

    Galatasaray, Alanya dan 3 puanla döndü #1

    GALİBİYET SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

    Galibiyet serisini 7 maça çıkaran Galatasaray, puanını 54'e yükseltti ve liderlik koltuğunu korudu. Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.

    Galatasaray, gelecek hafta sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Aytemiz Alanyaspor ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

    Galatasaray, Alanya dan 3 puanla döndü #2

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