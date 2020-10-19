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Galatasaray-Alanyaspor - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 19.10.2020 - 19:56
- Güncelleme : 19.10.2020 - 19:56
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43' Gol... Galatasaray 1-1 Alanyaspor (Babacar)
34' Gol... Galatasaray 1-0 Alanyaspor (Falcao)
26' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarpıp kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.
23' Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
20' Alanyaspor'da Khouma Babacar topu eliyle kontrol ettiği için sarı kart gördü.
16' Alanyaspor'da ceza sahasında topla buluşan Bareiro'nun vuruşu farklı şekilde auta gitti.
14' Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunu kaleci Marafona kornere çeldi.
12' Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunun ardından Marcao, ceza sahasında Juanfran'a faul yaptı.
8' Alanyaspor'da Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortasını Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
3' Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Fatih'te kaldı.
1' Maç başladı.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'u yenerek yarıştaki iddiasını sürdürmek istiyor.
Türk Telekom Stadyumu'nda 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ryan Babel, Falcao
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Bareiro, Babacar