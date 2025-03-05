Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA & Ensonhaber

Süper Lig’in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üçe üç oyun ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Antrenman dört takımlı turnuvayla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.