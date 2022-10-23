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    Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Alanyaspor mücadelesinin detayları merak uyandırdı. İşte maçın detayları..
    • 23.10.2022 - 09:04
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    Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadelenin detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

    Galatasaray Süper Lig'de oynadığı 9 maçta topladığı 17 puan ile 7. sırada bulunurken Alanyaspor 10 maçta aldığı 12 puan ile 12. sırada yer alıyor.

    Okan Buruk yönetiminde sezona başlayan sarı kırmızılılar taraftarı önünde Alanyaspor engelini aşarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..

    Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman oynanacak?

    Galatasaray-Alanyaspor maçı 23 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. NEF Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


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