Galatasaray - Alanyaspor maçında hakemin kararları doğru mu Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından kritik pozisyonlar Trio ekibi tarafından mercek altına alındı.

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Süper Lig'de 8. hafta maçları da oynandı.

Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın hakem kararlarını Trio ekibi değerlendirdi.

9. dakikada Dries Mertens'in Augusto'ya müdahalesinde kırmızı kart gerekir mi?

Bahattin Duran: "Mertens'in yaptığı hareket şiddetli bir hareket ve bunun karşılığı da kırmızı kart. Mertens dirseğini silah olarak kullandı. Sağ dirseğini kaldırdı ve oyuncunun çenesinin yanına vurdu. Burada çok net bir kasıt var. VAR müdahalesi de olmalıydı."

"VAR MÜDAHALE ETMELİYDİ"

Bülent Yıldırım: "Dirsek ve yüz bölgesine yapılan müdahalelerde belli bir şiddetin altında olmadığı sürece şiddetli harekete girer ve kırmızı kart gerektirir. Sağ dirseğini omuz seviyenin üzerine çıkarıp rakibinin çenesine vuruyor. Bunun karşılığı kırmızı kart olmalıydı. VAR da müdahale etmeliydi."

"ŞİDDETLİ HAREKET NET"

Deniz Çoban: "Mertens'in yaptığı hareketin şiddetli hareket olduğu net. Top için mücadele yok. Top gittikten sonra sen bu hareketi yapıyorsun. Kuraldaki şiddetli hareketle ilgili bir bölümde şu ifade var: "Top için mücadele edilmeyen durumlarda. Rakip oyuncunun veya diğer herhangi bir kişinin kafasına veya yüzüne eliyle veya koluyla bilerek vuran bir oyuncu çok hafif veya göz ardı edilebilir olmadığı sürece şiddetli hareketten suçludur ve kırmızı kartla cezalandırılır." Herhalde tam olarak bu pozisyonu tarif ediyor. Net bir kırmızı kart var."

"BU NET PENALTI"

"Barış Alper Yılmaz'ın 83. dakikada yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı çıkmalı mıydı?"

Bahattin Duran: "Alanyasporlu futbolcunun Barış Alper'e ayağıyla teması var. Bu sahada penaltı verilebilecek bir pozisyondu. VAR müdahalesinin olmamasını doğru buluyorum. Ama hakem vermeliydi."

Bülent Yıldırım: "Net ve dikkatsiz bir hareket. Ben penaltı olduğunu düşünüyorum."

Deniz Çoban: "Hakem buna penaltı kararını verse ofsayta bakılacaktı. Açık bir penaltı. Hakem kendine iyi bir yer çizmesi gerekirdi. Oyuncunun ayağı kontrolsüz bir şekilde Galatasaraylı oyuncuya geliyor. Buna VAR da müdahale etmeliydi. Alanyalı oyuncu rakibinin ayağını savuruyor, o yüzden de saçma sapan kafa vuruyor."

"GOL OLSA OLAY ÇIKAR"

Lopes'in Galatasaray yarı alanında Jakobs'a müdahalesi faul mü?"

Bahattin Duran: "Burada net bir faul var. Hakem faulü hiç çalmadı. İki defa temas edip faulü yaptıktan sonra topu önüne aldı. Gol olsa VAR karışmaz, bambaşka bir şey konuşulurdu."

Bülent Yıldırım: "Futbolun beklediği karar net bir hücum faul. Gol olmaması hakem için şans olmuş."

Deniz Çoban: "Muslera sarı kartı hak etti. Bu sarı karttan sonra arkasını dönüyor. Muslera orada alkışlasa görecek mi, görmeyecek. Bu top gol olsa VAR karışır mı, karışmaz."