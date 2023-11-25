Galatasaray - Alanyaspor maçında ilginç an! Hakem Ali Şansalan sakatlandı

İHA
Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşırken, mücadelenin hakemi Ali Şansalan sakatlandı.
Müsabakanın 53. dakikasında oyunu durduran Şansalan’a ilk olarak sağlık heyet müdahale etti.
Maça 4. hakem olarak devam etti
Sol bacak üst adalesindeki sakatlıktan dolayı oyuna devam edemeyen Ali Şansalan’ın yerine 57. dakikada maçın 4. hakemi Yiğit Arslan geçti.
Ali Şansalan da 4. hakemi olarak karşılaşmaya devam etti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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